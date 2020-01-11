Режиссер короткометражек и рекламных роликов американец Ли Лочлер сделал своей девушке предложение необычным образом. Он отредактировал ключевую сцену из любимого мультфильма своей девушки Стхути Дэвид - классического мультфильма от Дисней "Спящая красавица" так, что вместо нарисованных в оригинальной версии мультика героев на экране появлялись мультипликационные версии их самих.

Лочлер потратил на это шесть месяцев. В сцене где принц Филипп целует принцессу Аврору, их образы изменяются и герои становятся похожи на Ли и Стхути. А затем нарисованный Ли достает коробочку с кольцом.

Лочлер позвал девушку посмотреть этот мультфильм 30 декабря и записал все на видео. Для этого он арендовал целый зал в бруклинском кинотеатре и пригласил на сеанс друзей, родственников, а также массовку, которую нашел на Reddit.

Видео: YouTube/Lee Loechler

9 января Лочлер выложил видео реакции девушки на происходящее. Сначала она не понимала, почему изменились герои мультфильма и откуда у принца появилась коробка с обручальным кольцом. А потом ее захлестнули эмоции.

В это время молодой человек встал на одно колено и произнес предложение:

"Я люблю тебя всем сердцем, желудочками, предсердиями и клапанами… Она кардиолог! - пояснил автор ролика присутствующим. - Согласна ли ты жить долго и счастливо со мной?"

Девушка не сразу ответила "Да". Во время ее ответа герои на экране тоже ждали, что она скажет. После этого мультфильм продолжился. Кстати, Лочлер подготовил и запасной вариант концовки, на случай, если девушка сказала бы "Нет". В этой версии появляются грустные гномы, которые начинают плакать.

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