Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), чей самолет сб или иранские военные, перепутав его с крылатой ракетой, утром 8 января, обязалась доставить тела погибших пассажиров упавшего Боинга их семьям после того, как иранская сторона позволит привезти их на родину.

Об этом президент МАУ Евгений Дыхне сообщил на брифинге в международном аэропорту"Борисполь" в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"Если иранская сторона (расследования - Ред.) будет готова отдать тела погибших, то украинская сторона готова их забирать", - сообщил Дыхне.

Президент МАУ также заявил, что авиакомпания готова доставить все тела родственникам, если украинский борт заберет все тела в Украину. Он также отметил, что тела погибших в ходе крушения лайнера находятся в четырех больницах в Тегеране.

"У медэкспертов недостаточно необходимого материала, чтобы установить все ДНК на месте. Они торопятся сделать это как можно быстрее", - заявил Дыхне.

Большинство тел будет передано земле в Иране, поскольку преимущественно это были люди иранского происхождения и их родственники проживают в Иране, несмотря на то, какое гражданство имели погибшие.

"Министерство иностранных дел Украины плотно и постоянного занимается вопросом того, чтобы вернуть тела погибших украинцев в Украину. Есть надежда, что они вернутся вместе с тем грузовым бортом, который привез украинскую комиссию", - отметил президент МАУ.

Однако Дыхне уточнил, что у него нет информации, как много времени понадобится на подобные действия.

Напомним, сегодня утром, 11 января, через три дня после авиакатастрофы, Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг". После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Иран к извинениям и наказаниям виновных за сбитый самолет МАУ.

Также мы рассказывали, что в МАУ опровергли слухи, что самолет сбили из-за отклонений от курса.