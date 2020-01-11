Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор и обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, которых сторонам удалось достичь на саммите в Нормандском формате, который прошел между лидерами Украины, Росиии, Франции и Германии 9 декабря 2019 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Владимир Зеленский проинформировал президента Франции об актуальной ситуацию с безопасностью на Донбассе. Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог. Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время", - сообщает пресс-служба.

Макрон также согласился посетить Киев по приглашению Зеленского.

Ранее "Страна" писала, что Макрон сказал Зеленскому, что Франция займется расшифровкой черных ящиков МАУ.

Также мы рассказывали, что Зеленский поговорит с президентом Ирана и обратится к Украине из-за сбитого Боинга.