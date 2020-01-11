Международную группу по координации расследования крушения украинского самолета в Иране возглавил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. Об этом говорится на сайте правительства Канады.

Так, группа провела телефонную конференцию, а среди участников был представители из Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании.

"Все страны-участники согласны с необходимостью полного и прозрачного расследования причин смертельной катастрофы с целью, чтобы семьи и близкие могли получить ответы, на которые они заслуживают", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в ближайшие недели представители группы продолжат тесное сотрудничество.

Как сообщала "Страна", утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг". Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Также мы писали, что появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, который призвал наказать всех виновных в трагедии. При этом президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что компания не сомневалась в действиях своего экипажа.

Напомним, Верховный лидер Ирана Али Хименеи заявил, что результаты расследования крушения украинского "Боинга" будут обнародованы.

Специалистам на месте крушения "Боинга" удалось выяснить, что удар от ракеты пришелся по кабине пилотов сбитого украинского самолета МАУ. В результате этого, отключилось оборудование, отвечающее за подание сигнала о полете. Также появились свежие снимки с места крушения авиасудна.

После этого командующий воздушно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде признался, что захотел покончить с жизнью, чтобы "не быть свидетелем этой трагедии".

Кроме того, мы писали, что МВД Украины направило в Иран ДНК-образцы родственников украинцев, которые погибли в результате крушения самолета. А местные СМИ страны-виновницы трагедии показали, как была запущена ракета.