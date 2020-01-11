Киевлянам придется платить за обслуживание домовых счетчиков на воду. Уже в этом месяце они получат первые дополнительные платежки, то есть, по-сути, нужно будет заплатить задним числом — за декабрь.

В последующем такие платежки станут ежеквартальными.

Как пояснили в "Киеводоканале", горожане будут платить за узел коммерческого учета расхода воды, куда, помимо общедомового счетчика, входят и другие конструктивные элементы, в частности, трубопроводы, арматура, фильтры и прочее.

На поддержание их в рабочем состоянии и будут тратиться средства.

Плата за сервис есть и сейчас. Но она идет не отдельной платежной, а входит в тариф на холодную воду и водоотвод. Теперь же ее решили вынести в отдельную платежку.

На сайте "Киеводоканала" дана ссылка, по которой можно узнать каким именно будет новый платеж для каждого дома. Но, как отметили в компании, для большинства многоэтажек (86%) он не превысит 10 гривен в квартал. 13% домов заплатят до 54 гривен за три месяца, а 1% — до 116 гривен.

Сумма зависит от количества помещений в доме и количества узлов учета.

Стоит отметить, что отдельные платежки киевлянам будут приходить не только на воду, но и на другие услуги. Так, на два платежа разобьют стоимость газа (за сам газ и его транспортировку и распределение), а также тепла. Помимо путаницы в пачкой новых платежек, такой дробление счетов окажется еще и платным для потребителей. Ведь коммунальщики говорят, что каждая платежках потребует отдельного администрирования, а это все деньги. Правда, доплата будет небольшой - несколько гривен на каждой платежке.

Главное, чтобы оформив сумму новой платежной, коммунальщики не забыли высчитать ее из общего тарифа. Ведь, если плата за сервис тех же счетчиков будет идти отдельно, то, соотвественно, начисление за воду и водоотвод должно стать меньше.