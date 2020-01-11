Известный российский бизнесмен Евгений Пригожин, который имеет связи с Кремлем, был арестован в субботу, 11 января, в аэропорту Мюнхена вскоре после прибытия. Пригожин прибыл из Санкт-Петербурга рейсом SU 6657 (Аэрофлот). Об этом сообщает немецкое издание Zuerst.

Однако, Telegram-канал "НЕЗЫГАРЬ" пишет о том, что в окружении Пригожина опровергли информацию немцев относительно задержания бизнесмена.

Скриншот: Telegram/НЕЗЫГАРЬ

Напомним о том, что 20 декабря 2016 года Казначейство Соединенных Штатов Америки ввело санкции против Евгения Пригожина наравне с другими чиновниками и бизнесменами из РФ.

Евгений Пригошин стал известен как владелец сети ресторанов в Санкт-Петербурге. Он также считается доверенным лицом российского президента Владимира Путина, его часто называют "поваром Путина".

Отметим, что за последнее время это не первое сообщение о неприятностях у Евгения Пригожина. Так, в октябре СМИ сообщили о гибели Пригожина в Африке, но информацию быстро опровергли.

Также мы рассказывали, что США ввели санкции против двух россиян и трех компаний, связанных с фабрикой троллей Пригожина.