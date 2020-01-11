Самолет Боинг компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который по ошибке сбили иранские ПВО, убив 167 человек, вылетел из аэропорта Тегерана согласно правилам, отклонения от маршрута не было. Об этом заявил вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский, передает "Интерфакс-Украина".

Он заявил, что экипаж самолета не совершал ошибок, которые ему предписывают.

"Я присоединяюсь к президенту страны с требованием безоговорочно взять на себя ответственность за то, что произошло. Без всяких "но", - сказал он на брифинге в международном аэропорту "Борисполь" в субботу.

Сосновский также подчеркнул, что экипаж лайнера работал в рамках своих полномочий и держал связь с диспетчерской аэропорта Тегерана.

Видео: YouTube/ Hromadske

Напомним, сегодня утром, 11 января, через три дня после авиакатастрофы, Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг". После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Иран к извинениям и наказаниям виновных за сбитый самолет МАУ.

Также "Страна" писала, что президент авиакомпании МАУ заявил о том, что оснований отменять сбитый рейст у компании не было. Кроме того, в МАУ назвали причину задержки вылета рокового рейса.