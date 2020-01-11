Иранские СМИ распространяют видео возможного запуска ракеты по рухнувшему самолету украинских авиалиний. Кадры опубликованы на странице Iran News Wire в Twitter.

"Видео показывает запуск ракеты режима Ирана против украинского коммерческого авиалайнера рейса # PT752, в результате которого погибли 176 человек. Человек, который опубликовал видео, сказал, что он не выступал с этой записью раньше из-за страха перед органами безопасности режима", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно старт ракеты, а также резкую вспышку света.

Video shows the #Iran regime's rocket launch against the Ukranian commercial airliner, flight #PT752, that killed 176 people. The person who published the video said he hadn't come forward with the footage before due to fear from the regime's security institutions. pic.twitter.com/zKsC2PGQkU — Iran News Wire (@IranNW) January 11, 2020

Видео: twitter.com/IranNW

Как сообщала "Страна", утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг". Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Также мы писали, что появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, который призвал наказать всех виновных в трагедии. При этом президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что компания не сомневалась в действиях своего экипажа.

Напомним, Верховный лидер Ирана Али Хименеи заявил, что результаты расследования крушения украинского "Боинга" будут обнародованы.

Специалистам на месте крушения "Боинга" удалось выяснить, что удар от ракеты пришелся по кабине пилотов сбитого украинского самолета МАУ. В результате этого, отключилось оборудование, отвечающее за подание сигнала о полете. Также появились свежие снимки с места крушения авиасудна.

После этого командующий воздушно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде признался, что захотел покончить с жизнью, чтобы "не быть свидетелем этой трагедии".

Кроме того, мы писали, что МВД Украины направило в Иран ДНК-образцы родственников украинцев, которые погибли в результате крушения самолета.