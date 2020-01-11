Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявила о том, что самолет, следовавший из Ирана в Украину, который сбили по ошибке иранские ПВО, вылетел позже, чем должен был. Причина задержки в том, что из-за большого количества багажа его нужно было выгрузить. Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге в международном аэропорту "Борисполь" в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"Это была штатная ситуация. На этом рейсе было очень много багажа. Соответственно, командир корабля определил взлетную массу самолета, выявил несоответствие и принял решение, дал команду разгрузить определенное количество багажа", - заявил он.

По словам Дыхне, именно с этими работами была связана задержка рейса.

Напомним, сегодня утром, 11 января, через три дня после авиакатастрофы, Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг". После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Иран к извинениям и наказаниям виновных за сбитый самолет МАУ.

Также мы писали о том, что президент авиакомпании МАУ заявил о том, что оснований отменять рейс сбитого самолета не было.