В Офисе президента Украины показали снимки кабины пилотов рухнувшего в Тегеране самолета МАУ, а также пробоины от ракет. Соответствующий пост был сделан в Facebook.

Фото: Facebook/Офіс Президента України

"Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Офіс Президента України

При этом уточняется, что украинские специалисты продолжат работу, чтобы закончить все юридические процедуры.

Фото: Facebook/Офіс Президента України

Как сообщала "Страна", утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг". Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Также мы писали, что появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, который призвал наказать всех виновных в трагедии. При этом президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что компания не сомневалась в действиях своего экипажа.

Напомним, Верховный лидер Ирана Али Хименеи заявил, что результаты расследования крушения украинского "Боинга" будут обнародованы.

Специалистам на месте крушения "Боинга" удалось выяснить, что удар от ракеты пришелся по кабине пилотов сбитого украинского самолета МАУ. В результате этого, отключилось оборудование, отвечающее за подание сигнала о полете.

После этого командующий воздушно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде признался, что захотел покончить с жизнью, чтобы "не быть свидетелем этой трагедии".

Кроме того, мы писали, что МВД Украины направило в Иран ДНК-образцы родственников украинцев, которые погибли в результате крушения самолета.