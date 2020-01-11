Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) не отложила рейс, который должен был прилететь из столицы Ирана Тегерана в Киев из-за того, что не было информации о наличии угрозы со стороны Ирана. Об этом заявил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге а аэропорту "Борисполь" в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"На момент вылета из аэропорта "Борисполь" никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно точно так же никакой информации не было, и никаких решений со стороны ответственных администраций не было нам доведено", - сказал глава компании.

Кроме того, вице-президент авиакомпании по летной работе Игорь Сосновский заявил о том, что пилоты Boeing действовали согласно инструкциям диспетчера.

Видео: YouTube/ Hromadske

Напомним, сегодня утром, 11 января, через три дня после авиакатастрофы, Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг". После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Иран к извинениям и наказаниям виновных за сбитый самолет МАУ.

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