Американская писательница Марианна Уильямсон объявила о том, что завершает участие в предвыборной президентской гонке-2020. Об этом передает американская газета The Washington Post.

"Я продолжала принимать участие в гонке, чтобы воспользоваться любой возможностью донести нашу позицию", - заявила Уильямсон.

Писательница добавила, что не хочет "мешать прогрессивному кандидату" победить в предвыборной гонке, потому она "приостановила свою политическую кампанию".

Она подчеркнула, что готова поддерживать кандидата от демократов, который будет объявлен на съезде партии в июле 2020 года.

Напомним, что выборы США пройдут в ноябре этого года. Главным претендентом на роль кандидата от Демократической партии и в то же время главным соперником Дональда Трампа выступает Джо Байден.

Ранее "Страна" писала о том, что в США зеки обзванивали избирателей и агитировали за миллиардера Блумберга.

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