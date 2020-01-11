Писательница Уильямсон снялась с президентской гонки в США в пользу анонимного кандидата от демократов
Американская писательница Марианна Уильямсон объявила о том, что завершает участие в предвыборной президентской гонке-2020. Об этом передает американская газета The Washington Post.
"Я продолжала принимать участие в гонке, чтобы воспользоваться любой возможностью донести нашу позицию", - заявила Уильямсон.
Писательница добавила, что не хочет "мешать прогрессивному кандидату" победить в предвыборной гонке, потому она "приостановила свою политическую кампанию".
Она подчеркнула, что готова поддерживать кандидата от демократов, который будет объявлен на съезде партии в июле 2020 года.
Напомним, что выборы США пройдут в ноябре этого года. Главным претендентом на роль кандидата от Демократической партии и в то же время главным соперником Дональда Трампа выступает Джо Байден.
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