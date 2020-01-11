Бывший секретрь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия должна нести ответственность за сбитый в Иране украинский "Боинг", поскольку "систематически поддерживает терроризм и нарушает международные санкции". Об этом он написал у себя в Facebook.

"Сегодня руководство Ирана вынуждено было подтвердить свою ответственность за убийство пассажиров гражданского украинского самолета. Это страшная трагедия, которая не может остаться без строгого наказания виновных. Родным и близким погибших необходимо не только наше сочувствие, но, в первую очередь, им необходима справедливость", - говорится в сообщении.

Турчинов считает, что это уже второй пассажирский "Боинг", который был уничтожен при помощи российской ракеты.

"И так же, как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии", - заявил он.

Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov

Как сообщала "Страна", утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг". Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Также мы писали, что появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, который призвал наказать всех виновных в трагедии. При этом президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что компания не сомневалась в действиях своего экипажа.

Напомним, Верховный лидер Ирана Али Хименеи заявил, что результаты расследования крушения украинского "Боинга" будут обнародованы.

Специалистам на месте крушения "Боинга" удалось выяснить, что удар от российской ракеты "Тор" пришелся по кабине пилотов сбитого украинского самолета МАУ. В результате этого, отключилось оборудование, отвечающее за подание сигнала о полете. Также появились свежие снимки с места крушения авиасудна.

После этого командующий воздушно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде признался, что захотел покончить с жизнью, чтобы "не быть свидетелем этой трагедии".