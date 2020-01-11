Министерство внутренних дел Украины (МВД) передало в столице Ирана - Тегеран - ДНК-образцы родственников украинцев, которые погибли в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который сбили ПВО Ирана. Министерство ожидает от иранской стороны идентификации тел погибших и возвращения их в Киев. Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу утром.

"Сейчас мы ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращения их в Киев", - говорится в сообщении.

МВД передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших, а также, что электронная ДНК-формула утром была направлена украинским экспертам, которые работают на месте трагедии.

Отметим, что пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Напомним, сегодня утром, 11 января, через три дня после авиакатастрофы, Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг". После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Иран к извинениям и наказаниям виновных за сбитый самолет МАУ.

Также мы рассказывали, что КСИР взял на себя ответственность за крушение самолета МАУ.