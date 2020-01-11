Командующий воздушно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета. Об этом сообщает ISNA.

"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - утверждает он.

Уточняется, что Корпус стражей исламской революции (элитное военное формирование Ирана - Ред.) и лично Хаджизаде полностью взяли на себя вину за трагедию с украинским Боингом. "Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит", - сказал Хаджизаде.

Как сообщала "Страна", утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг". Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Также мы писали, что появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, который призвал наказать всех виновных в трагедии. При этом президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что компания не сомневалась в действиях своего экипажа.

Напомним, Верховный лидер Ирана Али Хименеи заявил, что результаты расследования крушения украинского "Боинга" будут обнародованы.

Специалистам на месте крушения "Боинга" удалось выяснить, что удар от ракеты пришелся по кабине пилотов сбитого украинского самолета МАУ. В результате этого, отключилось оборудование, отвечающее за подание сигнала о полете. Также появились свежие снимки с места крушения авиасудна.