Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя всю ответственность за крушение Боинга украинской авиакомпаниии МАУ и рассказал, что Иран принял самолет за ракету. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в субботу, 11 января, передает РИА "Новости".

"Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение власти ни приняли, мы ему подчинимся", - сказал Хаджизаде.

Он добавил, что система противовоздушной обороны Ирана приняла украинский авиалайнер за крылатую ракету.

Напомним, сегодня утром, 11 января, через три дня после авиакатастрофы, Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг". После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Иран к извинениям и наказаниям виновных за сбитый самолет МАУ.

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