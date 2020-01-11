В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинскому народу по поводу того, что самолет МАУ сбили военные Ирана в Тегеране. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Видеообращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасан Рухани, которая запланирована на 17:00 в субботу" - сообщила пресс-секретарь.

Скриншот: Facebook/Iuliia Mendel

Напомним, сегодня утром, 11 января, через три дня после авиакатастрофы, Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг". После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Иран к извинениям и наказаниям виновных за сбитый самолет МАУ. А глава СБУ Иван Баканов заявил, что заявление Ирана подтвердило версию СБУ о крушении Боинга.

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