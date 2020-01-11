В Офисе президента Украины заявили о том, что оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны Украины, созданный по поручению президента Владимира Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета украинских авиалиний МАУ в Иране, с самого начала получал всю необходимую информацию. Об этом говорится на Facebook-странице Офиса президента.

Фото: Facebook/Офіс Президента України

"Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки" - говорится в заявлении.

Также в пресс-службе добавили, что политическая часть работы завершена, а украинские специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры.

Скриншот: Facebook/Офіс Президента України

Напомним, сегодня утром, 11 января, через три дня после авиакатастрофы, Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг". После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Иран к извинениям и наказаниям виновных за сбитый самолет МАУ. А глава СБУ Иван Баканов заявил, что заявление Ирана подтвердило версию СБУ о крушении Боинга.

Эксперты говорят, что удар ракеты пришелся по кабине пилотов самолета.