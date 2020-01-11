Должность финансового директора группы "Нафтогаз" занял топ-менеджер компании Shell Ван Дрил Петрус Стефанус. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Он будет отвечать за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, а также определение финансовой политики, принципов и процедур компании.

Кроме того, в обязанности Стефануса входит управление процессами финансового прогнозирования и планирования. обеспечения средств для финансирования стратегических инициатив группы, повышение эффективности и результативности финансовых операций.

Уточним, что Петрус ванн Дрип является финансистом с почти 30-летним стажем работы на позициях Shell, начиная с финансового советника и заканчивая вице-президентом по вопросам бухгалтерского учета и отчетности.

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