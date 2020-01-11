Федеральный суд Швейцарии принял решении о выплате 82 млн долларов компенсации 12 украинским компаниям из-за аннексии полуострова Крым. Об этом сообщает Swiss.Info

Так, суд оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 млн франков (около 82,1 млн долларов) пострадавшим украинским компаниям.

Россия пыталась опротестовать решение в Женеве, утверждая, что этот орган не подходит для рассмотрения дела. При этом аргументы украинских компаний Россия назвала такими, которые не подпадают под Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Согласно этому документу, Россия и Украина не должны отнимать инвестиции, которые были сделаны инвесторами из другой страны.

Среди пострадавших компаний есть "Укрнафта" и ряд других компаний, аффилированных с группой олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания готовит к подаче в суд обновленных исков против России из-за убытков от потери активов в аннексированном Крыму.

Также "Страна" писала, что Министерство иностранных дел Украины передало Российской Федерации ноту протеста в связи с несогласованным визитом главы государства Владимира Путина в Крым.