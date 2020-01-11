Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за смерти султана Омана бен Саида, правившего страной 50 лет. Он считает, что расцвет Омана является прямой заслугой умершего лидера.

"С грустью узнал о смерти современного визионера и экстраординарного государственного деятеля, султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Эпоха подъема и процветания государства – его прочное наследие. Искренние соболезнования семье султана и народу Омана", - написал Зеленский.

Скриншот: twitter.com/zelenskyyua

Напомним, что султан умер в ночь на субботу, 11 января. Ему было 79 лет, и в последнее времяпо он страдал от рака. В декабре султан был в Бельгии, где проходил медицинский осмотр. В Омане в связи с его смертью объявлен трехдневный траур. Кабус бен Саид стал султаном в 1970-м году, к власти он пришел в результате дворцового переворота.

В тот же день присягу принес министр культуры Хайсам бен Тарек Аль Саид, который станет новым султаном. Официальной информации от властей страны пока нет.

Ранее мы сообщали, что в Омане провел свой новогодний отпуск президент Украины Владимир Зеленский. "Страна" первой сообщила о том, что его вместе с семьей заметили на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската. Перед этим он отдыхал в президентской резиденции в селе Гута.