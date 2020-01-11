Служба безопасности Украины после заявления Тегерана о признании вины в крушении самолета МАУ заявила, что склонялась к такой же версии. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы – работу зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера, во время заседания специальной рабочей группы СБУ, мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях – столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", - сказал глава СБУ Иван Баканов.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Как сообщала "Страна", утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг". Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Также мы писали, что появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, который призвал наказать всех виновных в трагедии. При этом президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что компания не сомневалась в действиях своего экипажа.

Напомним, Верховный лидер Ирана Али Хименеи заявил, что результаты расследования крушения украинского "Боинга" будут обнародованы.

Специалистам на месте крушения "Боинга" удалось выяснить, что удар от ракеты пришелся по кабине пилотов сбитого украинского самолета МАУ. В результате этого, отключилось оборудование, отвечающее за подание сигнала о полете.