Эксперты украинской государственной комиссии в Тегеране выяснили, что удар от ракеты "Тор" пришелся по кабине пилотов рухнувшего "Боинга", из-за чего вышло из строя оборудование, которое подает сигналы о полете.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники в комиссии.

"Российская зенитная ракета "Тор" поразила лайнер в нижнюю часть переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов. Прямое попадание и кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. Мгновенно пропала связь", - говорится в сообщении.

"Интрига сохранялась допоздна, - цитирует Юрий Бутусов одного из членов комиссии. - Дело в том, что никаких повреждений на большинстве деталей самолета не было. Не было взрыва и пожара ни в двигателях ни на крыльях. Не исключено, что самолет мог падать практически целым. Не бросались в глаза, в отличие от останков "Боинга" МН-17, какие-либо сразу различимые следы поражения боевыми элементами на фюзеляже и крыльях. Много повреждений на корпусе это результат падения. Но после выкладки всех фрагментов самолета стало очевидно, что не хватает нижней части кабины самолета. Среди обломков удалось идентифицировать фрагменты верхней части кабины. И тут наконец состоялась находка - примерно в 22 часа. На фрагменте кабины мы обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку. Мы нашли! У нас впервые появились прямые улики в этом деле, которые давали возможность доказать, что стало причиной гибели самолета. Для нас это был переломный момент".

В то же время Бутусов уточнил, что пока нет информации, сколько ракет спровоцировали такие повреждения.

"Не исключено, что вторая ракета также поразила фюзеляж снизу близко к первой. Но все это еще предстоит уточнить", - подчеркивается в тексте сообщения.

Кроме того, журналист пишет, что иранские коллеги украинских спасателей оказывают поддержку нашей стороне и всячески хотят помочь в расследовании.

Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Как сообщала "Страна", утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг". Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Также мы писали, что появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, который призвал наказать всех виновных в трагедии. При этом президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что компания не сомневалась в действиях своего экипажа.

Напомним, Верховный лидер Ирана Али Хименеи заявил, что результаты расследования крушения украинского "Боинга" будут обнародованы.