Бортовые самописцы сбитого Ираном украинского "Боинга" отправят во Францию. Об этом заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

"Записи с черного ящика украинского самолета будут направлены во Францию", - цитирует IRNA слова Хасана Резайефара.

Напомним, утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг". Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

На это отреагировал президент Украины ВладимираЗеленский, который призвал наказать всех виновных в трагедии.