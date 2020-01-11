Верховный лидер Ирана Али Хименеи заявил, что результаты расследования крушения украинского "Боинга" будут обнародованы. Об этом сообщает IRIB.

"Как только верховного лидера проинформировали о катастрофической ошибке ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг". Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Также "Страна" писала, что появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, который призвал наказать всех виновных в трагедии.

Позже руководитель МАУ Евгений Дыхне заявил, что не сомневался в действиях экипажа рухнувшего в Тегеране украинского Боинга.