Руководитель компании МАУ Евгений Дыхне заявил, что не сомневался в действиях экипажа рухнувшего в Тегеране украинского Боинга. Об этом он сообщил в Facebook.

"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие. Мы скорбим, и с нами скорбит без преувеличения весь мир. 167 загубленных человеческих жизней. 9 членов нашего экипажа", - говорится в обращении.

Фото: facebook.com/eugenedihne

Напомним, утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг". Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Также "Страна" писала, что появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, который призвал наказать всех виновных в трагедии.