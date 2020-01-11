В субботу, 11 января, в городе Борисполь под Киевом полицейский автомобиль Renault Doker сбил мужчину, в результате чего тот скончался на месте. Об этом сообщает "Информатор".

Так, авария произошла по адресу: улица Киевский шлях, 125. Мужчина стоял на проезжей части, возле перехода. Именно там машина и совершила наезд.

За рулем машины находился сотрудник подразделения полиции. Позже на место происшествия прибыли соответствующие службы.

Личность погибшего пока не установлена. Подробности аварии сейчас выясняют правоохранители.

Как сообщала "Страна", в Киеве пьяный водитель Volkswagen врезался в авто. По словам очевидцев, после аварии виновник ДТП вышел и лег спать на землю.

Ранее появилось видео чудесного спасения мужчины в Киеве, когда в его авто врезался грузовик.