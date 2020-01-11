Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в результате крушения украинского "Боинга" получат компенсацию. Также он выразил соболезнования всем пострадавшим, говорится на его странице в Twitter.

Так, Роухани назвал удар по самолету "непростительной ошибкой", которая привела к гибели людей.

"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - говорится в обращении.

Кроме того, Роухани рассказал о том, что причиной трагедии стала "человеческая ошибка", что показало внутреннее расследование Вооруженных сил.

Фото: twitter.com/hassanrouhani

Напомним, утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг". Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции.

После этого появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, который призвал наказать всех виновных в трагедии.