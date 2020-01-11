После смерти предыдущего султана Омана, присягу принес министр культуры Хайсам бен Тарек Аль Саид. Об этом сообщает издание Al Watan Oman в Twitter.

Так, в должность министр вступил утром субботы, 11 января после того, как принес присягу в Совете Омана. Официальной информации от властей страны пока нет.

Хайсам бен Тарек Аль Саид. Фото: twitter.com/360tv

Уточним, что в Украине за культуру отвечает министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Напомним, в субботу, 11 января, в Омане умер султан Кабус бен аль-Саид. Начиная с 2015 года, он боролся с раком. В прошлом месяце султан вернулся домой после прохождения медицинского обследования и лечения в Бельгии.

Ранее мы сообщали, что в Омане провел свой новогодний отпуск президент Украины Владимир Зеленский. "Страна" первой сообщила о том, что его вместе с семьей заметили на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската. Перед этим он отдыхал в президентской резиденции в селе Гута.