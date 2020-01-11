В субботу, 11 января, в Украине ожидается дождливая и облачная погода, которая будет сопровождаться потеплением до +8 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"11 января будет небольшой дождь и мокрый снег, а днем в восточных и Сумской областях умеренные осадки (только в западных, Одесской и Николаевской областях ночью без существенных осадков). Ночью и утром в Украине, кроме западной части, местами туман; на дорогах, кроме южных и центральных областей местами гололедица", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Синоптики утверждают, что ветер будет юго-западный, а столбики термометров ночью покажут от 3 тепла до 2 мороза. В Карпатах ожидается 3-8 ниже нуля. Днем воздух прогреется до 1-6 тепла, а в южной части местами до 7-9 по Цельсию.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что синоптики сообщили, где в Украине ударят морозы сразу после Рождества.

Также мы писали, что синоптик предупредила о наступлении атмосферного фронта, который несет в Украину мокрый снег и головную боль.