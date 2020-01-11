Утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы несколько дней назад сбили украинский "Боинг".

"Страна" приводит полный текст заявления иранской стороны:

"После угроз со стороны президента и военных командующих преступных сил США и учитывая беспрецедентное увеличение воздушного движения в регионе, Вооруженные силы Исламской Республики были на высшем уровне готовности.

Через несколько часов после ракетных ударов количество военных самолетов американских террористических сил вокруг страны увеличились, и к нам поступали сообщения о возможных воздушных ударах по стратегическим объектам страны. Это вызвало повышенную бдительность в подразделениях ПВО.

В таких критических условиях рейс "Украинских авиалиний" вылетел из аэропорта Имама Хомейни и, находясь в режиме ротации, был в непосредственной близости от важного военного центра КСИР на небольшой высоте.

Предполагалось, что это вражеский самолет. В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен из-за человеческой ошибки, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан".

Самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение в окрестностях Тегерана 8 января. На борту были 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Не выжил никто. Среди жертв катастрофы - 11 граждан Украины. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Иран к извинениям и наказаниям виновных за данное происшествие.

"Страна" ведет обновляемый онлайн-репортаж об этом признании и его последствиях.