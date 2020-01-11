Иран официально признал свою вину в трагедии "Боинга", который летел в Киев 8 января.

На его борту находили 176 человек, 11 из которых - граждане Украины. Все люди погибли.

Генштаб иранской армии заявил, что из-за близости американских самолетов ПВО страны совершила ошибку и сбила украинский лайнер.

О том, что Тегеран скорее всего признается в этом, "Страна" сообщала еще вчера.

Разберемся, почему после трех дней отрицания Иран рассказал правду о трагедии.

1. Что заявили в Тегеране?

Версия иранской стороны изложена в сообщении ее Генштаба. Его опубликовали СМИ Ирана. Приводим текст полностью.

"После угроз со стороны президента и военных командующих преступных сил США и учитывая беспрецедентное увеличение воздушного движения в регионе, Вооруженные силы Исламской Республики были на высшем уровне готовности.

Через несколько часов после ракетных ударов количество военных самолетов американских террористических сил вокруг страны увеличились, и к нам поступали сообщения о возможных воздушных ударах по стратегическим объектам страны. Это вызвало повышенную бдительность в подразделениях ПВО.

В таких критических условиях рейс "Украинских авиалиний" вылетел из аэропорта Имама Хомейни и, находясь в режиме ротации, был в непосредственной близости от важного военного центра КСИР на небольшой высоте.

Предполагалось, что это вражеский самолет. В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен из-за человеческой ошибки, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан".

Позже президент Ирана Хассан Рухани назвал прозошедшее "непростительной ошибкой" и пообещал выплатить компенсации семьям погибших. Но тоже сказал, что ситуацию спровоцировали США.

Позже на пресс-конференции командующий военно-космическими силами "Корпуса стражей исламской революции" Ирана Амир Али Хаджизаде полностью признал вину КСИР.

И заявил, что решение об авиаударе принял конкретный оператор системы ПВО, которому показалось, что украинский самолет - это крылатая ракета. По словам Хаджизаде, оператор не смог из-за технических проблем связаться с командованием и принял решение сам на свой страх и риск.

2. Как отреагировала Украина?

На этот раз Владимир Зеленский отреагировал очень оперативно. Украинский президент взял куда более жесткий тон, чем было накануне, и потребовал "полного признания вины".

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечении виновных к ответственности, возвращении тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", - такое сообщение появилось в соцсетях Зеленского.

Вокруг реакции Зеленского уже начали ломаться копья. Сторонники бывшего президента Порошенко обвинили его в том, что он до последнего тянул с заявлением о вине Ирана и обозначил ее только после признания самого Тегерана. Вместо того, чтобы сделать солидарное заявление сразу после сообщений США, Канады и Британии о ракетной атаке.

В этом видят признак политической слабости президента.

"Хотел бы поблагодарить настоящего лидера, который сделал все, чтобы в кратчайшие сроки сообщить миру правду о катастрофе и защитить честь украинских граждан. Спасибо, Джастин Трюдо", - иронизирует нардеп Алексей Гончаренко.

В тоже время, многие защищают позицию Зеленского.

"Отряд жестких критиков Зе даже приуныл после иранского признания. Ведь оно означает, что в случае с украинским самолетом Иран сделал то, что до него никто никогда не делал - честно признал катастрофическую ошибку.

Заслугу в этом я отдаю как раз украинским экспертам, которые смогли спокойно там поработать, изучить обломки и точно установить факт попадания ракеты.

Доказательства американцев, канадцев и прочих, были убедительными, но всё-таки косвенными. А тут - прямое и независимое.

То, что Зеленский не стал истерить и угрожать Ирану (к чему его активно подталкивал коллективный ФБ), позволило уже сейчас, на третий день, гарантировать выплату компенсаций родне погибших", - пишет журналист Иван Яковина.

Кроме того, отказ Зеленского сразу вслед за США заявлять о вине Ирана и дождаться получения четких доказательств (или признания самого Тегерана), возможно, добавило ему очков в глазах антиамерикански настроенных украинцев. А таковых среди избирателей Зе немало.

3. Почему Иран сознался?

Историю с ракетой впервые официально озвучили США и их союзники - Британия, Канада и Австралия. Позже к ним присоединились Нидерланды.

Иран с первого дня отрицал свою вину и говорил о технической неисправности. В том числе, его представители отрицали вину и после заявления США. Хотя руководство страны, безусловно, к тому времени уже знало о реальных причинах трагедии.

Почему же после нескольких дней отрицания Иран признал свою ответственность?

"Страна" вчера уже писала, что если действительно был факт ракетной атаки, то это скрыть невозможно.

Дело в том, что осколки ракеты (так называемая шрапнель) неминуемо застревают в обшивке самолета, который она поражает. И как только иностранные (в том числе украинские) эксперты получили бы доступ к обломкам "Боинга" - все был стало ясно.

Судя по всему, некоторое время в Иране колебались - давать ли доступ ко всем фрагментам самолета украинской комиссии или нет? И как раз вчера было принято решение - дать доступ. Как уже писала "Страна", украинским экспертам вечером был дан доступ к нижней части кабины пилотов, куда и попала ракета. И там была четка видна шрапнель.

После это отпираться уже было бессмысленно и сегодня утром Иран сделал заявление.

Не исключено, что повлияло на это и то, что даже США не обвиняли Тегеран в терроризме и называли произошедшее ошибкой иранской ПВО.

Таким образом, иранцам давали понять, что, в случае признания вины, руководство страны не будет преследоваться через международный трибунал и дело может ограничиться лишь наказанием непосредственных ответственных за ракетный удар и компенсацией ущерба родственникам погибших и авиакомпании.

4. Что будет с компенсациями и кто ответит за трагедию?

Украина будет требовать от Ирана компенсаций семьям 11 погибших украинцев и наверняка - за сбитый самолет. Об этом уже заявил Зеленский.

Как будут выплачиваться эти компенсации?

Учитывая, что Иран почти сразу официально признал свою вину - проблем быть не должно. Но посмотрим, как это происходило в аналогичных случаях.

США в 1988 году военной ракетой, запущенной с корабля, сбили иранский пассажирский самолет Airbus A300. Погибло 290 человек.

Американцы своей вины до сих пор официально не признали. А компенсаций семьям погибших Иран добивался у США через Международный суд ООН. И только в 1996 году стороны пришли к мировому соглашению насчет суммы: 131,8 миллиона долларов.

Компенсации включали в себя 61,8 миллионов наследникам 248 погибших, из расчета 300 000 долларов за каждую трудоспособную жертву и 150 000 за каждого иждивенца (то есть за детей).

В 2001 году украинская ПВО сбила российский самолет Ту-154, который следовал из Тель-Авива в Новосибирск. Погибли 78 человек.

Украина через два года выплатил почти 8 миллионов долларов семьям российских пассажиров и около 7 миллионов - израильтянам, чьи родственники погибли в авиакатастрофе. То есть в целом это примерно по 200 тысяч долларов на пассажира.

А вот за самолет российской авиакомпании "Сибирь" компенсации получить не удалось. Она проиграла иски в украинских судах, а в европейские инстанции обращаться не стала.

И еще один пример.

21 декабря 1988 года над британским городом Локбери взорвался Boeing 747 авиакомпании Pan American. Погибли 270 человек. Вскоре в преступлении обвинили сотрудников ливийский спецслужб. Ливия долгое время вину отрицала, но в 2003 году Муаммар Каддафи ее признал и выплатил семье каждого из погибших по $ 10 000 000 в обмен на полное снятие экономических санкций.

Таким образом, как видим, суммы компенсации колеблются от 200-300 тысяч до 10 миллионов долларов за одного погибшего. При этом выплачивают их далеко не сразу - а после судов и разбирательств.

Правда, в нынешнем случае Иран сам признал вину, а потому сумма компенсаций родственникам погибших будет определяться в ходе межгосударственных переговоров. И только лишь в случае, если не будет достигнут компромисс украинская сторона обратится в суд.

Что же до ответственных за трагедию, то расследование, как заявили в Иране, продолжается. Украина тоже потребовала наказать виновных.

Известно, что ракетный удар по самолету нанесли силы Корпуса стражей исламской революции, у которых есть свои системы ПВО. КСИР - это государство в государстве. По сути эта организация стоит над всеми прочими госструктурами и подчиняется лишь верховному правителю Ирана - аятолле.

И накажут ли там людей, которые непосредственно управляли комплексом ПВО в момент ракетного удара, либо головы полетят и в высшем руководстве КСИР - вопрос открытый.

5. Каковы политические последствия признания Ирана в ракетной атаке?

Очевидно, что уничтожение иранской ракетой гражданского самолета перебьет в мировом информационном пространстве тему об убийстве американцами генерала Сулеймани.

У Ирана в данной ситуации будет уже куда меньше моральных аргументов апеллировать к международному праву и обвинять США.

Зато куда больше аргументов будет у тех сил, которые считают недопустимым попытки Ирана получить ядерное оружие и считают, что если тот попытается идти по этому пути, то против него можно будет предпринять максимально жесткие меры.

Не исключено, что все это повлияет и на ситуацию внутри Ирана. Как известно, там идет борьба между умеренными политическими силами во главе с президентом Рухани, и консерваторами, которые ориентируются на аятоллу и опираются на КСИР.

То, что КСИР оказался виновым в гибели гражданского самолета станет еще одним аргументом в пользу уменьшения влияния консерваторов на ситуацию в стране.