Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на официальное заявление Тегерана по делу о сбитом украинском Боинге. Об этом говорится в его Telegram-канале.

"Утро сегодня не было добрым, но оно принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии, Иран признал свою вину, что сбил украинский самолет. Но мы настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - говорится в обращении.

Также Зеленский уточнил, что расследование дела будет проходить без задержек и преград.

"Наши 45 специалистов имеют получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", - подчеркивается в тексте сообщении.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг". Президент Ирана Хасан Роухани назвал удар по самолету "непростительной ошибкой" и заявил, что страна выплатит компенсации всем семьям погибших.

Ранее "Страна" писала, что 8 января потерпел крушение Boeing 737 украинской авиакомпании "МАУ", который вылетел из Тегерана в Киев. На борту находилось 176 человек, 11 из которых украинцы. Все они погибли. Ранее в тот день Иран атаковал военные базы США в Ираке.