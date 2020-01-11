На Донбассе незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получили три защитника Украины. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Так, 6 обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Использовались гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, 7 обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где использовались артиллерийские системы, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов, три военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - подчеркивается в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ сообщили, что Украина отвела не все вооружение на Донбассе, в ООС отрицают.

Также мы писали, что в штабе ООС отчитались, что в 2019-м убили более 600 солдат противника.