Сегодня Тегеран официально заявил, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг" 8 января.

Причиной удара по лайнеру, летевшему в Киев, стала ошибка системы ПВО. Она приняла самолет компании МАУ за военную цель, которая угрожает базе Корпуса стражей исламской революции.

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна выплатит компенсации семьям погибших и проведет дальнейшее расследование удара по самолету.

При этом власти страны заявляют, что сама ситуация была спровоцирована США, которые накануне убили иранского генерала Касема Сулеймани. В ночь авиакатастрофы Тегеран нанес по базам американцев в Ираке ракетный удар - как ответ на убийство Сулеймани. И ожидал ответной атаки США - что, видимо, и стало причиной атаки на украинский самолет.

"Страна" уже рассказывала, почему Иран пошел на признание своей вины. Дело в том, что осколки ракеты (так называемая шрапнель) всегда остаются в обшивке самолета и на месте катастрофы. Поэтому установить их наличие - дело техники. И как только иностранные (в том числе украинские) эксперты получили бы доступ к обломкам самолета - все был стало ясно. Поэтому Тегерану больше не было смысла скрывать правду.

"Страна" собирает главные заявления по этой теме. Материал обновляется.

10:40 Верховный лидер Ирана Али Хименеи заявил, что результаты расследования крушения украинского "Боинга" будут обнародованы. Об это сообщает IRIB.

"Как только верховного лидера проинформировали о катастрофической ошибке ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно", - говорится в сообщении.

10:30 Руководитель компании МАУ Евгений Дыхне заявил, что не сомневался в действиях экипажа рухнувшего в Тегеране украинского Боинга. Об этом он сообщил в Facebook.

"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие. Мы скорбим, и с нами скорбит без преувеличения весь мир. 167 загубленных человеческих жизней. 9 членов нашего экипажа", - говорится в обращении.

10:25 Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко проиронизировал, что главная заслуга в признании Ираном принадлежит канадскому лидеру Джастину Трюдо. Кроме того, он сделал обращение к Президенту о том, чтобы уволить посла Украины в Иране.

"Хотел бы поблагодарить настоящего лидера, который сделал всё, чтобы в кратчайшие сроки сообщить миру правду о катастрофе и защитить честь украинских граждан. Спасибо, Джастин Трюдо.

Сделал обращение к Президенту о том, чтобы уволить посла Украины в Иране.

Заявления посольства о том, что самолет точно не сбит является неуважительным по отношению к родственникам погибших. Я уже молчу про дипломатический урон для нашей страны. Показав наше государство не готовым к защите своих граждан.

Это недопустимо ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения", - написал Гончаренко.





10:10 Главный редактор "Страны" Игорь Гужва высказался по поводу признания Ирана. По его мнению, это приведет к тому, что антииранские силы будут использовать катастрофу самолёта для демонизации режима в Тегеране. Сам же Иран будет продолжать заявлять об ответственности США за дестабилизацию региона. Гужва выразил сожаление, что разборки на Ближнем Востоке привели к гибели людей на борту.

"Иран признал вину. Сбили украинский самолёт ракетой.

Некоторых удивляет - почему признался, хоть несколько дней отрицал.

"Страна" вчера писала почему - если ракетный удар был, его скрыть невозможно: в обшивке самолёта должны остаться следы шрапнели. И отрицать этот факт можно было только в одном случае - если б никого к месту падения не подпустили бы. Если б фрагменты самолёта никому из иностранцев не показали бы. Если б вообще отказались с кем-либо сотрудничать по расследованию катастрофы.

Вероятно, Иран некоторое время оценивал - действовать таким образом или признаться. В конечном счёте, решили признаться.

Не исключено, что сыграло свою роль то, что США и прочие делали акцент на непреднамеренности удара. Давая как бы тем самым понять, что не будут вести дело к международному трибуналу для руководства Ирана за сбитый самолёт. Достаточно в такой ситуации выплатить компенсации и наказать непосредственных виновных.

Такая может быть логика.

Но в реальности политические последствия, вероятно, будут более широкими и повлияют как на позиции Тегерана в мире и на Ближнем Востоке, так и на ситуацию внутри страны (самолёт сбил Корпус стражей исламской революции, с которым тяжёлые отношения у либерального, по иранским меркам, президента Роухани).

Американцы и прочие враги Ирана будут использовать (и уже используют) катастрофу самолёта для демонизации режима в Тегеране.

Иран будет говорить (и уже говорит) про ответственность США за дестабилизацию региона - и про убийство Сулеймани, и про пробирки Колина Пауэлла, с чего и началась война в Ираке.

Вот только жизни 176 людей на борту украинского Боинга, ставших жертвами больших разборок в ключевом нефтяном регионе планеты, уже не вернуть..." - пишет Гужва.

09:55 Блогер Денис Гороховский вспомнил подобные происшествия, когда самолеты сбивали по ошибке.

"Для диванных экспертов, которые возмущены тем как можно случайно сбить самолет, просто перечислю несколько аналогичных происшествий:

1. 3 июля 1988 года. Авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air совершал коммерческий пассажирский рейс IR655 по маршруту Тегеран—Бендер-Аббас—Дубай, но через 7 минут после вылета из Бендер-Аббаса, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой "земля-воздух", выпущенной с ракетного крейсера ВМС США "Vincennes". Погибли все находившиеся на борту самолёта 290 человек — 16 членов экипажа и 274 пассажира (в том числе 65 детей)

2. 4 октября 2001 года авиалайнер Ту-154М авиакомпании "Сибирь" выполнял плановый рейс SBI1812 по маршруту Тель-Авив—Новосибирск, но через 1 час и 45 минут после взлёта рухнул в Черное море. Все находившиеся на его борту 78 человек (66 пассажиров и 12 членов экипажа) погибли. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолёт был непреднамеренно сбит зенитной ракетой 5В28 комплекса С-200В, запущенной 96-й зенитно-ракетной бригадой ПВО Украины в ходе проводившихся на территории испытательного полигона ЧФ РФ (Крымском полуострове) российско-украинских военных учений.

3. 27 июня 1980 года рейс IH870 вылетел из Болоньи в 20:08 и взял курс на Палермо. На его борту находились 4 члена экипажа и 77 пассажиров (из них 13 детей). Через 51 минуту после взлета, авиалайнер внезапно упал в Тирренское море в 25 километрах от Устики. Все 81 человек на его борту погибли. И только спустя 28 лет, в 2008 году бывший президент Италии и председатель Совета министров Франческо Маурицио Коссига заявил, что авиалайнер был сбит ракетой, запущенной с французского истребителя. В 2013 году, на судебном слушании, посвящённом финансовой ответственности за крушение рейса 870, Верховный суд Италии вынес распоряжение, чтобы государство выплатило $ 100 000 000 семьям погибших", - пишет Гороховский.

09:35 Журналист-медународник Иван Яковина считает, что в деле признания Ираном ошибки огромную роль сыграли украинские эксперты, работающие на месте трагедии.

"Отряд жестких критиков Зе даже приуныл после иранского признания. Ведь оно означает, что в случае с украинским самолетом Иран сделал то, что до него никто никогда не делал - честно признал катастрофическую ошибку.

Заслугу в этом я отдаю как раз украинским экспертам, которые смогли спокойно там поработать, изучить обломки и точно установить факт попадания ракеты.

Доказательства американцев, канадцев и прочих, были убедительными, но всё-таки косвенными. А тут - прямое и независимое.

То, что Зеленский не стал истерить и угрожать Ирану (к чему его активно подталкивал коллективный ФБ), позволило уже сейчас, на третий день, гарантировать выплату компенсаций родне погибших.

В случае Локерби каждая семья получила от Ливии 10 миллионов долларов. Думаю, хотя бы по миллиону и иранцы могут выплатить. Человека это, увы, не вернет, но снимет какие-то житейские проблемы тем, кто потерял кормильца, например", - пишет журналист.

9:19 "Страна" приводит полный текст заявления иранской стороны:

После угроз со стороны президента и военных командующих преступных сил США и учитывая беспрецедентное увеличение воздушного движения в регионе, Вооруженные силы Исламской Республики были на высшем уровне готовности.

Через несколько часов после ракетных ударов количество военных самолетов американских террористических сил вокруг страны увеличились, и к нам поступали сообщения о возможных воздушных ударах по стратегическим объектам страны. Это вызвало повышенную бдительность в подразделениях ПВО.

В таких критических условиях рейс "Украинских авиалиний" вылетел из аэропорта Имама Хомейни и, находясь в режиме ротации, был в непосредственной близости от важного военного центра КСИР на небольшой высоте.

Предполагалось, что это вражеский самолет. В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен из-за человеческой ошибки, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан.

8:48 Политолог-международник Илья Куса заявил, что Иран сделал правильный ход.

"Это грамотный и правиельный шаг со стороны Ирана, который эффективно выбивает у их врагов аргументы в стиле "Иран - варварское государство" или "В тоталитарных режимах никогда ничего не признают и всё скрывают".

Я писал, что авиакатастрофа стала инструментом информационной войны между сторонами. И Иран нанёс удар в ответ, оперативно забрав у Штатов токсичную тему, которую они могли использовать все последующие годы для давления на Исламскую Республику, если бы Тегеран начал уходить в отказ и глухую оборону.

Более того, иранцы очевидно "зашили" сюда и меседж, который должен показать, что Иран намного конструктивнее и адекватнее, чем сами Соединённые Штаты (а возможно, и другие страны).

Ведь в своё время США так официально и не признали де-юре своей вины за сбитый в очень похожих региональных условиях иранский пассажирский авиалайнер А300 над Персидским заливом в 1988 году. Штаты согласились выплатить финансовую компенсацию семьям погибших, но только спустя 7 лет судебных тяжб с Ираном аж в 1996 году.

Для Ирана очень важно сейчас демонстрировать конструктив и трезвость мышления. Это часть их информационно-пропагандисткой войны с США, игра в долгую, которую они развернули ещё в мае 2018 года, когда Вашингтон вышел из "ядерного соглашения" с Ираном.

Они пригласили все стороны к расследованию, дождались, пока все вокруг выложат 100500 версий случившегося, миллионы раз заявят, что Иран "зачищает бульдозерами поле происшествия", "скрывает данные", "категорически всё отрицает" и т.д., а затем на базе предварительных данных экспертизы признались, что таки да - была ошибка.

Я думаю, где-то в Европе выдохнули с облегчением. Авиакатастрофа не стала ещё одним фронтом борьбы и раздражителем в отношениях Ирана с Западом. Для ЕС дальнейшая эскалация регионального конфликта на Ближнем Востоке не выгодна, не нужна и совершенно не в тему, как, кстати, и для Украины".

8:40 Владимир Зеленский прокомментировал признание Ирана:

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечении виновных к ответственности, возвращении тел погибших,

выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости".

8:35 Представитель Совета федерации РФ Константин Косачев заявил, что после признания Ирана тему можно закрывать, а главное - прекращать эксплуатировать заявления о "российской ракете".

8:31 В соцсетях обсуждают позицию Владимира Зеленского, который изначально воздерживался от критики Ирана. И поступил, судя по всему, дальновидно - несмотря на давление порохоботов.

"Отряд жестких критиков Зе даже приуныл после иранского признания. Ведь оно означает, что в случае с украинским самолетом Иран сделал то, что до него никто никогда не делал - честно признал катастрофическую ошибку.

Заслугу в этом я отдаю как раз украинским экспертам, которые смогли спокойно там поработать, изучить обломки и точно установить факт попадания ракеты.

Доказательства американцев, канадцев и прочих, были убедительными, но всё-таки косвенными. А тут - прямое и независимое.

То, что Зеленский не стал истерить и угрожать Ирану (к чему его активно подталкивал коллективный ФБ), позволило уже сейчас, на третий день, гарантировать выплату компенсаций родне погибших.

В случае Локерби каждая семья получила от Ливии 10 миллионов долларов. Думаю, хотя бы по миллиону и иранцы могут выплатить. Человека это, увы, не вернёт, но снимет какие-то житейские проблемы тем, кто потерял кормильца, например", - пишет журналист Иван Яковина.