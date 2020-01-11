В один день с убийством генерала Сулеймани Пентагон собирался ликвидировать еще одного видного военачальника Ирана - Абдула Резу Шахлаи, который руководил повстанцами в Йемене.

Когда США в Багдаде ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением Аль-Кудс, военные Соединенных Штатов пытались убить еще одного высокопоставленного иранского военачальника - Абдулу Резу Шахлаи, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждает CNN.

Шахлаи также занимал высокую должность в спецподразделении Аль-Кудс, которое, как полагают в Вашингтоне, отвечает за подрывные действия Ирана в регионе.

Шахлаи, которого WP также называет финансистом "Аль-Кудса", действовал в Йемене, где поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ведут войну против коалиции арабских стран, возглавляемой Саудовской Аравией.

WP отмечает, что операция по ликвидации Шахлаи была строго засекречена и даже на условии анонимности собеседники издания не стали сообщать какие-либо ее подробности за исключением того, что она не увенчалась успехом.

Abdul Reza Shahla'i, the IRGC's Man in Sana'a, is wanted for Justice



The U.S. Department of State is offering a reward of up to $15 million for information leading to Shahla'i or to the disruption of the IRGC's financial mechanisms in Yemen and in the region. pic.twitter.com/cyiojVfPmL — Rewards for Justice (@Rewards4Justice) December 5, 2019

Атака на Шахлаи в Йемене проводилась в тоже время, когда беспилотник ВВС США нанес удар по машине Сулеймани в Багдаде. И в некоторых изданиях и в социальных сетях появились неподтвержденные сообщения о том, что Шахлаи был ликвидирован. Эту информацию власти Соединенных Штатов официально не подтвердили.

"Мы видели сообщение о воздушном ударе 2 января в Йемене, который давно стал убежищем для террористов и других противников Соединенных Штатов. Министерство обороны не обсуждает предполагаемые операции в регионе", - заявила вскоре после этого официальный представитель Пентагона Ребекка Ребарич.

"Если бы мы убили его, мы бы хвастались этим в ту же ночь", - сказал WP собеседник, имеющий отношение к властям США.

В декабре Госдеп США пообещал вознаграждение в $15 млн за информацию о местонахождении Шахлаи. Вашингтон обвиняет его в организации многочисленных нападений на американские силы в Ираке, в том числе нападения на американских военнослужащих в городе Кербела в 2007 году. Тогда погибли пятеро и были ранены трое американских солдат, после чего власти США обвинили в причастности к атаке Тегеран. Также его обвиняли в организации покушения на посла Саудовской Аравии в Соединенных Штатах Аделя Аль-Джубейра в ресторане в Вашингтоне.