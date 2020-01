В один день с убийством генерала Сулеймани Пентагон собирался ликвидировать еще одного видного военачальника Ирана - Абдула Резу Шахлаи, который руководил повстанцами в Йемене.

Когда США в Багдаде ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением Аль-Кудс, военные Соединенных Штатов пытались убить еще одного высокопоставленного иранского военачальника - Абдулу Резу Шахлаи, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждает CNN.

Шахлаи также занимал высокую должность в спецподразделении Аль-Кудс, которое, как полагают в Вашингтоне, отвечает за подрывные действия Ирана в регионе.

Шахлаи, которого WP также называет финансистом "Аль-Кудса", действовал в Йемене, где поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ведут войну против коалиции арабских стран, возглавляемой Саудовской Аравией.

WP отмечает, что операция по ликвидации Шахлаи была строго засекречена и даже на условии анонимности собеседники издания не стали сообщать какие-либо ее подробности за исключением того, что она не увенчалась успехом.

Abdul Reza Shahla'i, the IRGC's Man in Sana'a, is wanted for Justice



The U.S. Department of State is offering a reward of up to $15 million for information leading to Shahla'i or to the disruption of the IRGC's financial mechanisms in Yemen and in the region. pic.twitter.com/cyiojVfPmL