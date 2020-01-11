Старшая дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша и богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш с состоянием 2,3 млрд долларов получила российское гражданство.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В тоже время, по данным в российском МИД заявили, что Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.

"Указанная персона не получала гражданство России, так как оно у нее было изначально", - говорится в сообщении МИДа.

Душ Сантуш, которая занимает 8-е место в топ-10 богатейших людей Африки и является первой женщиной-миллиардером на континенте, на родине обвиняют в коррупционных преступлениях. В 2017 году новый президент Анголы, сменивший на этом посту отца Изабель, уволил ее с должности главы государственной нефтяной компании Sonangol. А год спустя за коррупцию был арестован ее брат (сейчас он уже на свободе).

Хотя душ Сантуш все обвинения в коррупции отрицает, в декабре 2019 года все ее ангольские активы были арестованы по решению суда.

Гражданство России может помочь Изабель избежать экстрадиции в Анголу из Объединенных Арабских Эмиратов, где она находится в настоящее время.

Бизневумен родилась в Баку в 1973 году. Ее мать, уроженка Пензы Татьяна Куканова, была первой женой ангольского лидера, а сейчас живет в Лондоне.

Как писала "Страна", в 2016 году голливудский киноактер и мастер нескольких восточных единоборств Стивен Сигал попросил предоставить ему гражданство РФ.

А в 2018 году звезда французского кино Жерар Депарьде, имеющий российский паспорт, проголосовал на выборах президента РФ.