Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что военное американское присутствие в Ираке сохраняется для продолжения совместной борьбы против Исламского государства и защиты всех партнеров по коалиции. Об этом сообщает "Голос Америки".

Сотрудница Госдепа в высокопарных выражениях высказалась об особой миссии США на Ближнем Востоке.

"Америка – сила добра на Ближнем Востоке… Мы всегда были однозначны в отношении важности нашей миссии в Ираке. На данный момент любая делегация, которая отправится в Ирак, будет ставить перед собой цель обсудить то, как наилучшим образом мы можем подтвердить свою приверженность нашему стратегическому партнерству – обсудить не вывод войск, а правильную, приемлемую расстановку сил на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Ортагус.

По словам чиновницы, на ближайшей встрече делегации НАТО с представителями Госдепартамента будет обсуждаться увеличение роли НАТО в Ираке – "в соответствии с желанием президента разделить финансовое бремя во всех наших усилиях по коллективной обороне".

В Госдепе также полагают, что сейчас есть необходимость в переговорах между США и Ираком об улучшении партнерских отношений "не только в области безопасности, но также финансов, экономики и дипломатии".

"Мы хотим быть другом и партнером суверенного, процветающего и стабильного Ирака", - отметили в Госдепартаменте.

Заявление внешнеполитического ведомства США не очень согласуется с умонастроениями в самом Ираке. Как сообщала "Страна", 5 января парламент Ирака принял решение о выводе из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против Исламского государства. Мы анализировали, что означает это решение.