Телевидение Ирана показало видео, на котором демонстрируют бортовые самописцы (так называемый черный ящик) с украинского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение 8 января недалеко от Тегерана. В интернете видео опубликовал в Twitter иранский корреспондент BBC Али Хашеми.

На видеозаписи представители иранской стороны раскрывают коробку, в которой лежит найденное на месте падения лайнера оборудование, и демонстрируют ее содержимое.

Видео: Twitter/ alihashem_tv

Ранее "Страна" сообщала, что 11 января власти Ирана пообещали назвать причину крушения украинского лайнера.

Мы также писали, что всплыла одна деталь последнего полета рейса МАУ: украинский борт 8 января накануне вылета был задержан из-за перегруза багажа пассажиров.