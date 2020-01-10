В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, как и на большей части территории Украины, никак не установится зимняя погода. На Facebook-странице организации опубликовали атмосферные дождливые пейзажи, больше похожие на осенние.

На снимках фотографа Станислава Гуменюка январский дождь моросит над рекой, голыми деревьями и жухлыми травами на берегу. Лишь кое-где виднеются тонкий ледок и остатки снежного покрова.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Ранее "Страна" публиковала фотографии представителей фауны чернобыльских лесов: лося и орлана-белохвоста. Последний является одним из крупнейших представителей хищных птиц Европы и Азии.

Мы также показывали завораживающий снимок реки Припять с раскинувшимся над ним облачным небом, сделанный в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.