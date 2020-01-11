По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 6 Печерским районным судом. Киева избран безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей 41-летнему мужчине, подозреваемому в жестоком убийстве и разбойном нападении, совершенных в доме на Лабораторном переулке в Киеве.

Об этом информирует прокуратура Киева.

В ночь на 17 декабря двое ранее судимых мужчин решили ограбить своих знакомых - мужчины и его сожительницу, в которых накануне увидели смартфоны, деньги и золотые украшения. Зайдя в их дома, злоумышленники потребовали выдать им ценное имущество.

Пострадавшие (48-летний мужчина, который подрабатывал дворником и его 52-летняя подруга) начали оказывать злоумышленникам сопротивление. В ответ нападавшие нанесли мужчине множественные удары деревянной палкой в ​​область головы, от которых последний скончался на месте.

Его сожительница также понесла тяжелые травмы. У нее обнаружили многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму и травматический отрыв фаланги пальца. Во время нападения разбойники изуродовали ей руку, поскольку не могли снять с пальца кольцо, затем похитили ее смартфоны и сорвали серьги.

Похищенные ценности нападавшие распределили между собой и часть сразу сбыли за бесценок третьим лицам.

В настоящее время один из подозреваемых удалось установить и задержать. Часть похищенного имущества изъята.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию соучастника преступления.

За совершенное злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве арестовали без залога пару подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле.

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