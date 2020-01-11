Вечером 10 января жители Земли увидели полутеневое лунное затмение, первое в этом году.

Примечательно, что затмение совпадет с полной Луной – в эту фазу спутник перейдет в ночь с 10 на 11 января.

Отмечается, что у этого астрономического события несколько прозвищ, одно из которых и самое популярное - Волчье полнолуние. Говорят, что такое имя полная январская Луна получила потому, что именно в это время года чаще слышен вой волков, собирающих стаю на охоту.

Лунное затмение, фото - скриншот

Ранее сообщалось, как астронавтка NASA Джессика Меир показала фото, как из космоса выглядит Амазонка.

Также мы писали, что астронавт Кристина Коч побила рекорд пребывания в космосе среди женщин.