Президент США Дональд Трамп заявил, что Нобелевскую премию мира за 2019 год должна была достаться ему.

Трамп сделал неожиданное заявление, выступая перед сторонниками в штате Огайо. Видео выступления появилось в Twitter.

10 октября прошлого года Нобелевский комитет объявил, что премии мира удостоен премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. 43-летнему политику присудили почетную награду за "решительную инициативу, направленную на урегулирование пограничного конфликта с соседней Эритреей".

Трамп в Огайо сказал, что африканскую страну спас именно он, а не Али.

"Я сейчас расскажу вам о Нобелевской премии мира, я вам о ней расскажу. Я заключил сделку, я спас страну, и теперь я слышу, что лидер этой страны получает Нобелевскую премию мира за спасение страны. Я сказал: "А что, я тут, что ли, совсем не при чем?" Ну, вы же знаете, так уж заведено. Но мы-то знаем, и это главное. А я предотвратил большую войну, я предотвратил пару войн", - похвастал Трамп.

"I made a deal, I saved a country, and I just heard that the head of that country is now getting the Nobel Peace Prize for saving the country. I said, 'what, did I have something do with it?'" -- Trump whines about not having a Nobel Peace Prize pic.twitter.com/PjVsZCkThY — Aaron Rupar (@atrupar) January 10, 2020

На самом деле заслуги Трампа в достижении мира между Эфиопией и Эритреей невелики. Вообще влияние США на мирный процесс было минимальным. Ключевую роль в Африке сыграли Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, действительно имеющие влияние в регионе.

Неизвестно, почему глава Белого дома вдруг вспомнил о премии, учитывая, что ее объявили 11 октября, а вручили 10 декабря.

Как писала "Страна", в 2018 году президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира за вклад в достижение соглашения об усилиях, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова.