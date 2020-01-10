Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что украинский Boeing 737 8 января накануне вылета был задержан, и это связано с перегрузом. Слова специалиста приводит ТАСС.

"Причиной задержки самолета стал перегруз", - сказал Резайефар.

Он также добавил, что "лайнер был полон пассажиров, которые везли много багажа". Пилот попросил выгрузить часть груза пассажиров, чтобы перераспределить его на следующий рейс, отправлявшийся в украинский аэропорт.

Ранее "Страна" рассказывала, что в мировой прессе активно обсуждается и поддерживается версия о ракетном ударе по самолету МАУ, который якобы стал причиной его крушения.

Мы также писали, что 11 января власти Ирана пообещали назвать причину крушения украинского лайнера.