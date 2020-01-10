Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда в образцовом деле по иску лица, получившего повышение пенсии и доплаты в соответствии с законами Украины, определил свое отношение к упомянутому делу. Об этом говорится на сайте инстанции.

Верховный суд отметил, что доплата и повышение пенсии, предусмотренные законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "Об улучшении материального положения участников боевых действий и инвалидов войны" (25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и целевая денежная помощь в размере 40 грн), которые выплачиваются в составе пенсии пенсионным органом, является дополнительной социальной гарантией, в частности, для военнослужащих. Она неразрывно связана с их специальным правовым статусом и особыми условиями прохождения ими службы. Следовательно, они не могут быть уменьшены правительством и должны выплачиваться независимо и самостоятельно в полном объеме. Их нельзя учитывать при пересчете пенсионной выплаты, проведенной на основании постановления Кабмина № 103 от 21 февраля 2018 года "о перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц".

Суть спора, рассмотренного Верховным судом, заключается в обжаловании действий ответчика по уменьшению с 5 января 2018 г. размера доплат, предусмотренных для участников боевых действий. Истец просил обязать ответчика произвести перерасчет пенсии с 5 января 2018 г со стопроцентным учетом и выплатой повышения пенсии в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и целевой денежной помощи на проживание участнику боевых действий в размере 40 грн, выплатить разницу между фактически полученной и подлежащей уплате суммой пенсии с 5 января 2018 г.

В обоснование иска истец указал, что, рассчитывая размер пенсий в соответствии с п.2 постановления №103, Пенсионный фонд фактически уменьшает выплату повышений и надбавок к пенсии, установленных законами.

Верховный суд указал, что согласно нормам действующего законодательства, при перерасчете пенсии на основании ч.4 ст.63 закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", в связи с принятием Кабмином постановления №103, учитываются должностной оклад, оклад по воинскому (специальному) званию и процентная надбавка за выслугу лет на момент возникновения права на перерасчет пенсии.

Итак, на доплаты к пенсии, предусмотренные законодательством, в 2018 году распространялось регулирующее воздействие постановления КМУ №103, но на повышение, определенные законом - нет. Поэтому повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (363 грн), а также на ежемесячную целевую денежную помощь на жизнь (40 грн), установленные истцу, постановление КМУ №103 не повлияло как на определенные именно законом.

В связи с указанным суд пришел к выводу, что ответчик, осуществляя начисление и выплату повышения пенсии и пособия истцу, придерживался требований законодательства, которым урегулированы спорные правоотношения, а потому прав последнего не нарушил.

Ранее "Страна" сообщала о решении Верховного суда, согласно которому в Украине нельзя отсрочить или рассрочить выплату пенсий.

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