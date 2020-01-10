Уже 20 января у пользователей спутниковых антенн исчезнет большинство украинских телеканалов.

До кодирования остается меньше десяти дней - 20 января в три часа у пользователей спутниковых антенн исчезнет большинство украинских каналов.

Собственники крупных украинских телеканалов идут на такой шаг потому, что это - требования современного мира и необходимое условие для повышения качества телепрограмм.

Нововведение затронет приблизительно треть всех украинских зрителей, именно столько, как свидетельствует статистика, смотрят телевизор по спутнику.

Если спутниковые антенны уже установлены на домах, все, что надо, это пойти к спутниковому провайдеру, Viasat или Xtra TV, и купить соответствую приставку, рекомендованная стоимость которой на сегодняшний день составляет 1100 грн.

При этом те, кто смотрит телевизор по интернету, эфирную антенну или кабель - у них ничего не изменится.

Закодировать сигнал пришлось из-за обязательств перед правообладателями - спутниковый сигнал настолько мощный, что выходит далеко за пределы Украины.

Ранее сообщалось, что телеканал "112 Украина" вновь поддался давлению Нацсовета и назвал будущие проверки наступлением на свободу слова.

Кроме того сообщалось, что Apple тайно разрабатывает свою технологию спутниковой связи.