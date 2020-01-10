Глава УПЦ КП ПЦУ Филарет пояснил, что отозвал подпись под постановлением о создании ПЦУ для того, чтобы пресечь спекуляции вокруг поместного собора 15 декабря 2018 года и дать понять, что этот собор не был настоящим. Об этом он сказал в эфире программы "Интервью с Литвиненко" на телеканале ZIK.

Ведущая спросила гостя о мотивах отзыва подписи под документом о ликвидации УПЦ КП.

"Для того, чтобы не спекулировали тем так называемым поместным собором 15 декабря 2018 года, я и отозвал подпись. Для того, чтобы подчеркнуть этим, что для меня этот собор не является настоящим поместным собором. Потому что он был созван по требованию Вселенского патриарха Варфоломея. Чего он хотел? Он хотел, чтобы украинская церковь стала частью Константинопольского патриархата. А для того, чтобы стать его частью, нужно было отказаться от названия "Киевский патриархат", то есть отказаться от автокефалии", – ответил Филарет.



Видео: YouTube/ Телеканал ZIK

По признанию иерарха, УПЦ КП пошла на этот шаг ради получения Томоса.

"Для чего мы пошли на этот шаг? Для того, чтобы получить Томос, то есть документ об автокефалии Украинской православной церкви. Получили мы Томос? Получили, и много кто радуется, что мы его имеем. Но имеем Томос не такой, который мы ожидали и который имеют другие автокефальные церкви. Такие как, например, Греческая, Румынская, Болгарская, Русская, Сербская церкви. Наш Томос отличается от тех Томосов", – пожаловался почетный патриарх ПЦУ.

Как писала "Страна", летом Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата, ликвидированного в связи с созданием ПЦУ.

Также мы приводили слова Филарета о том, что появление ПЦУ раскололо общество.