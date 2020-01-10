В Киеве на Оболони люди в балаклавах пытались взорвать банкомат прямо в отделении. Видео
В Оболонском районе Киеве неизвестные в балаклавах пытались взорвать банкомат прямо в отделении банка.
Как говорится в сюжете ТСН, взрыв произошел в отделении банка на улице Героев Днепра. Двое неизвестных в балаклавах зашли в помещение банка, прикрепили к корпусу банкомата взрывное устройство и пытались подорвать банкомат.
"Кассета с деньгами в банкомате осталась неповрежденной, а вот помещение банка сильно пострадало. По факту подрыва правоохранители открыли сразу четыре уголовных производства.
Ранее мы рассказывали, как в Киеве на Троещине четверо в масках взорвали банкомат "Ощадбанка", но сбежали без добычи.
Также мы сообщали, что в Виннице взорвали банкомат в отделении "Ощадбанка".
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