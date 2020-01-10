Власти Ирана объявят причину крушения украинского лайнера в субботу, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

Отмечается, что заявление будет сделано после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф. При этом на заседании будут присутствовать иностранные специалисты.

Источник также сообщает, что "...правительство Ирана возьмёт на себя ответственность. Объяснят как ошибку".

Кроме того, Нариман Гариб, который вчера первым опубликовал видео с попаданием ракеты, заявляет, что Иран завтра признает свою вину в непреднамеренной ракетной атаке на украинский самолёт. Об этом говорится в Telegram-канале "Политика Страны".

Сама пресс-конференция на завтра уже заявлена. Гариб, после вчерашнего видео, многими воспринимается как проводник американской версии.

"Скрыть удар ракеты, если он был на самом деле, очень сложно - во фрагментах самолёта будет много шрапнели. И если действительно ракета попала в самолёт, то отпираться смысла не будет - шрапнель не спрячешь никуда. Только если вообще не допустить никого к месту крушения самолёта и не давать на экспертизу его фрагменты. Но на это иранцы не пошли" - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что американский телеканал нарисовал видео, как Иран сбил украинский самолет двумя ракетами.

Также мы сообщали, что в СБУ приоритетными версиями авиакатастрофы самолета МАУ в Иране являются совершение террористического акта и попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса.