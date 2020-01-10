Кабинет министров Украины обновил порядок отбора банков, которые осуществляют выплаты пенсий, пособий и зарплаты работникам бюджетной сферы.

Соответствующее постановление №1151, принятое 27 декабря 2019 года, опубликовано на правительственном портале.

Согласно обновленному порядку, делать выплаты может стать банк, отвечающий следующим требованиям:

в течение последних 6 месяцев Нацбанк не применял к нему меры ограничения, приостановления или прекращения банковских операций;

в течение последних 12 месяцев банк не подвергался санкциям со стороны Украины и иностранных государств.

Банк, который намерен стать уполномоченным по выплатам пенсий и зарплат, должен направить в Минфин информацию о примененных к нему мерах ограничения и санкциях, указанных выше, а также перечень своих услуг. Министерство на основании полученной информации должен сформировать список уполномоченных банков. Его опубликуют на сайте ведомства.

Ежемесячно список банков будет обновляться, чтобы вносить туда учреждения, которые не являются уполномоченными, но отвечают установленным требованиям.

Включение банка в список будет основанием для заключения Пенсионным фондом и Минсоцполитики договоров с ним о выплате пенсий и денежных пособий. Договор должен быть заключен в течение 10 рабочих дней с даты публикации (обновления) списка уполномоченных банков.

Обслуживать получателей пенсий, денежных пособий и зарплаты банки будут на основании договоров с этими получателями. Причем получатели смогут открывать текущие счета в любом из уполномоченных банков.

Мониторинг соблюдения уполномоченными банками требований порядка будет обеспечивать Минфин. При нарушении требований Минфин исключит банк из списка. Исключенный банк сможет получить статус уполномоченного повторно не раньше чем через 6 месяцев.

Как сообщала "Страна", 2 декабря Минфин объявил конкурс для отбора банков, которые будут проводить выплаты бюджетникам.

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